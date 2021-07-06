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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراتب متدمرة.. شاهد استغاثة معلمين بالقاهرة من استراحات الثانوية العامة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

استغاث مجموعة من مراقبين الامتحانات الثانوية العامة من تدني وضع الاستراحة بمدرسة حفني الابتدائية بادارة السيدة زينب التعليمية.

وظهر مجموعة من المدرسات في الاستراحة في بث مباشر ، وظهرت الأسرة وهي متهالك ومهترئة.

واستغاثت المدرسات بوزير التربية والتعليم  : " طالما لم تقبلوا الاعتذارات وفرو لنا مكان آدمي نقيم فيه".

وكانت قد خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية رسميا بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية علامة المقرر انطلاقها السبت 10 يوليو الجارى، على أن يتم التنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والتنسيق مع مديرى الأمن للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة، مع ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين إلى مديرية التربية والتعليم، لإخطارهم بما تم في الاجتماع الذي عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرانس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع واخطارهم بأنه في حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب في المادة«عدم اجتياز» وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وعلى الملاحظين التأكيد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت وكراسة الأسئلة بالققلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات علما بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان.


وتابعت الوزارة أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت سليمة وفق التعليمات وفى حالة حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال فترة الامتحان الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورقة التالفة، مع عدم تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلى وتوزيع الأعمال على جميع العاملين باللجنة على أن يكون ذلك تحت مسئولية رئيس اللجنة، مع التنبيه على العاملين باللجنة بضرورة التواجد من الساعة الثامنة لضمان اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية.


وشددت الوزارة على تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الاداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الامور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف اقدم الاعضاء بالأشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم، وتواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعـد الطلاب أثناء وبعـد إتمام إجـراءات التعقيم.
 

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