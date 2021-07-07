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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح حسين: جيران السعد من الأفلام المحببة للأسرة.. فيديو

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إنني عملت مع الفنانة الراحلة “ميرنا المهندس”في   فيلم "جيران السعد" مؤكدا أنه كان من الافلام المحببة للأسرة ويعرض بكثرة.

 

وأضاف حسين خلال لقاء له لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن هذا الفيلم يعطى رسالة وثقافة خلق الإعتذار.

 

شارك الفنان سامح حسين جمهوره بـ عدة صور من برنامج “راجل و 2 ستات”، وذلك  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق سامح حسين على الصور قائلا: “ من برنامج #راجل_2ستات ”. 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

 

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

 

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي”.

 

و آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".

 

المتفائل

 

كان الفنان سامح حسين، قد أعلن عن عرض مسرحية المتفائل على المسرح القومى ، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد فى تمام الساعة الثامنه مساءً، ذلك من خلال خاصية “ الاستورى ” عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” .

 

وتدور مسرحية المتفائل حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام

 
 

سامح حسين جيران السعد الأفلام المحببة الأسرة مسرح

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