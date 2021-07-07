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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. المملكة توقع انفاقية إنشاء مكتب لاتحاد النقل الجوي الدولي بها

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع  رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل حسن العوضي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم, اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، لإنشاء مكتبها الإقليمي بالمملكة.


وبحسب وكالة انباء السعودية الرسمية “واس” أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والفعّال مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني من منظمات دولية وإقليمية، مما يسهم ذلك بالارتقاء بمجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وتأتي الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، استكمالاً لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ المملكة مقراً لها، وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.


يذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي يعمل على تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي لصالح دول العالم، لتحقيق الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشاكل النقل، وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خدمات النقل الجوي الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية في هذا المجال.

وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.

وتأتي الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، استكمالاً لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ المملكة مقراً لها

السعودية اقتصاد السعودية الشرق الاوسط الاتحاد الدولي للنقل الجوي المملكة

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