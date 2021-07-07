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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الصحة العالمية": ارتفاع طفيف بالإصابات وانخفاض الوفيات بـ كورونا عالميا

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث أصدرته اليوم الأربعاء في جنيف عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضى، بينما استمر عدد الوفيات الجديدة في الانخفاض مع أكثر من 2.6 مليون حالة جديدة ، وأقل بقليل من 54 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم . 
وأضافت المنظمة أن هذا هو أدنى رقم أسبوعي للوفيات منذ أوائل أكتوبر 2020 وأشارت إلى أن العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها عالميا الآن يتجاوز 183 مليونا ، في الوقت الذى يقارب عدد الوفيات 4 ملايين .
ونوهت المنظمة الدولية بأن جميع المناطق أبلغت في الأسبوع الماضى عن زيادة فى الحالات الجديدة باستثناء الأمريكتين ، وقالت إن الأقليم الأوروبي أبلغ عن زيادة حادة في معدل الإصابة (30٪) بينما سجلت المنطقة الأفريقية زيادة حادة في معدل الوفيات (23٪) مقارنة بالأسبوع السابق .
كما أوضحت المنظمة أن جميع المناطق باستثناء الأمريكتين وجنوب شرق آسيا أبلغت عن زيادة في عدد الوفيات الأسبوع الماضى .

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