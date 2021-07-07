الصحة العالمية: جميع لقاحات "كورونا" المعتمدة فعالة ضد متحور "دلتا"

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور "دلتا".

وأضاف المنظري - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/، عبر تقنية الفيديو، حول آخر مستجدات الجائحة وأوضاع التحورات والتطعيم والإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى - أن السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي اللقاح هي المعلومات المغلوطة عن اللقاحات.

وأوضح أنه تم عمل اتفاقيات مع وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها منظمة الصحة العالمية يجب اتباعها خلال موسم الحج، واتخاذ التدابير الاجتماعية عند ذبح اللحوم، فضلا عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات.

من جهته.. قال الدكتور إيفان هوتن مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "إن جميع اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متغير دلتا، ولا بد أن توافق جميع الدول على جميع اللقاحات التي وافقت عليها المنظمة، ويجب أن تضع الدول تلقي اللقاح شرطا للسفر".

وأشار إلى أنه لا توصي المنظمة بتلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا، ولكن يتم إعطاء الجرعات التي اعتمدتها المنظمة فقط، مؤكدة أن متحور "دلتا" أصاب 13 دولة بإقليم شرق المتوسط وهذا المتغير يهدد دول العالم.