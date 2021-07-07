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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروفات نهائية تمهيداً لعرض سيدة الفجر

صدى البلد

يجرى حالياً صناع مسرحية سيدة الفجر البروفات النهائية ، تمهيداً لعرضها على مسرح الطلعية خلال الموسم الصيفى حالى . 

 

مسرحية سيدة الفخر  مأخوذة  عن نص للكاتب الإسبانى الشهير أليخاندرو كاسونا، وهو عرض فلسفي عن الحياة والموت.

 

و تدور أحداث مسرحية سيدة الفخر حول تلك السيدة التي تزور قرية وتضفي جوا ساحرا على كل الأماكن التي تزورها، بينما تخفي الزائرة وراء تلك الأجواء.

 

مسرحية سيدة الفجر من إخراج أسامة رؤوف  ، وقد نشر البوستر الخاص بها خلال الأيام الماضية ، ومن المقرر عرضها فى  قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

 

نص سيدة الفجر تم تقديمه عدة مرات على عدد من المسارح ، وقد كانت تنوى الفنانة محسنة توفيق تقديمها على خشبة المسرح . 

 

 

بوستر المسرحية 

 

عروض مسرحية اخرى : 

 

وكان الفنان أشرف عبد الباقى قد بدأ الموسم الصيفى من خلال  مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" ، وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

 

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

 

الامر ذاته مع الفنان هانى رمزى الذى بدأ الموسم الصيفى من خلال مسرحية “ أبو العربى ” ، والتى تشارك فى بطولتها الفنانة داليا البحيرى . 

 

 

سيدة الفجر مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور أليخاندرو كاسونا أسامة رؤوف

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