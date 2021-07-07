بتوقيع أيمن بهجت قمر وخالد عز وتميم.. فريدة تطرح أغنية "وردة"| فيديو

طرحت الفنانة فريدة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وردة”، من خلال القناه الرسمية لشركة “روتانا” على موقع “اليوتيوب”، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "اعملها بزعلة".

أغنية “وردة” كلمات: أيمن بهجت قمر، والحان: خالد عز، وتوزيع موسيقي: تميم، ومكس و ماستر: خالد عز، ناي: رضا بدير، جيتار: مصطفى اصلان، قانون: ماجد سرور، تنفيذ وتريات: محمد عاطف، ومهندس صوت تسجيل وتريات : رامي سليمان، وإدارة إنتاج : رامز سليمان و تيمور سامح

تقول كلمات أغنية “وردة” لـ فريدة: “اديني ان شالله وردة .. وانا بقليلي هرضى .. كلمة ضحكة غمزة .. بترد روحي ليا .. وبحس انك مكمل .. حاجه ناقصه فيا .. نسيتني كل اللي فات .. كل الحاجات .. خلينا في النهاردة”.

انت مغير طباعي .. انا مبقيتش انا .. مسيطر على اندفاعي .. علشان مطمنة .. ايامي قبل منك .. لا ملهاش اي داعي .. وكأني معاك وعرفاك .. و لا من 20 سنة".

9 أغانٍ

يضم ألبوم الفنانة فريدة، 9 أغانٍ منهم :" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، و"بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم، و"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.