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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالخانكة ..صور

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية سير المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الخانكة يرافقه العميد خالد كشك رئيس المدينة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

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وتفقد نائب محافظ القليوبية أعمال التطوير بمبنى مجلس المدينة والمتمثلة في رفع كفاءة المبنى وطلاء الواجهات وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة.


كما تفقد نائب المحافظ اعمال التشطيبات النهائية بمستشفى الخانكة المركزي ضمن المشروع القومي لتطوير المستشفيات حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة ٩٨% والبدء في توريد الأثاث والانتهاء من شبكة الغازات الطبية بنسبة ١٠٠%.
وتابع نائب المحافظ يرافقه رئيس المدينة ومتدربي البرنامج أعمال طريق أبو زعبل الجديد وأعمال والمتضمن أعمال توسعة ورصف الطريق القديم وإنشاء كوبري جديد يمثل محور حركة جديد لربط المدينة بطريق ترعة الإسماعيلية.
واختتم نائب محافظ القليوبية الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية الجارية بمستشفى الصحة النفسية. كما تفقد المنشآت القائمة لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة.


من ناحية اخرى أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بها، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. 


واستهل الهجان الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة قطار بنها، حيث إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة، للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.
وأكد المحافظ على مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، فضلا عن تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة


كما تفقد منطقه تجميل أسفل الكباري بميدان وابور الثلج  وميدان كاميليا، حيث تم زراعة الأحواض بالزهور ونباتات الزينة وذلك لإضفاء اللمسة الجمالية على تلك الميادين لتكون متنفسا لأهل المدينة، موجها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار منع سير عربات الكارو بالمدينة ومصادرة أى عربة تقوم بالسير فى الطرق الرئيسية. 


وشدد محافظ القليوبية خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد. 
وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل على الكورنيش، حيث وجه المحافظ أيضا بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع. 


واشتملت الجولة أيضا على متابعة رصف طريق طراد النيل بمدينة بنها بداية من مدرسة الفتح الخاصة وحتى كوبري الطريق الإقليمي بقرية كفر سعد، كمرحلة ثانية من رصف طريق طراد النيل بالكامل حتى قرية جمجرة والذي يبلغ طوله 4 كيلو متر٢ بتكلفة 14 مليون جنيه.


كما وجه المحافظ خلال الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من خلال لجنة هندسية مختصة لاستلام الطريق، وفق ما تم الإتفاق عليه بالمقايسات وتكثيف الأعمال بالموقع لتسليم الطريق حسب الجداول الزمنية المحددة.

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القليوبية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الخانكة مدينة بنها

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