الدوري الممتاز.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام الإنتاج الحربي

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22،من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، لتحقيق على الإنتاج الحربي في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ولم يتذوق فريق بيراميدز طعم الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأمام سموحة بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع الأهلي 2-2، ومع إنبي 1-1.

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي لجهود الثنائي إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، والحارس أحمد الشناوي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليي.

على الجانب الآخر يطمح الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد كشري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، للحفاظ على فرصه في البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقدم الإنتاج الحربي أداء جيدا آخر مباراتين في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز على المصري 3-2، وتعادل مع الجونة 1-1.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الممتاز، انتهت بفوز بيراميدز على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز:

ويحتل بيراميدز المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 18 والأخير بـ 18 نقطة.