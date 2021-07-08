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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة في شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة أعمال النظافة بمدينة كفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك خلال أول يوم عمل لرئيس مدينة كفر شكر ورئيس حي شرق شبرا الخيمة. 

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وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى، وأيضا بشكل مستمر بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة العمل وإعداد تقارير يومية عن ذلك. 


وأشار محافظ القليوبية أن خدمة المواطنين أولوية قصوى موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.


يذكر أنه تم صدور قرار من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بنقل اللواء  هشام رفعت من رئيس مركز ومدينة كفر شكر للعمل رئيسا لحي شرق شبرا الخيمة، كما  أصدر محافظ القليوبية قرارا  بتكليف الدكتور بكر عبد المنعم بالعمل رئيسا لمركز ومدينة كفر شكر. 


وتستهدف الحركة الاستفادة من القيادات التنفيذية في كافة مواقع العمل، وذلك للنهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.


من ناحية اخرى أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية سير المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة الخانكة يرافقه العميد خالد كشك رئيس المدينة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.


تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال التطوير بمبنى مجلس المدينة والمتمثلة في رفع كفاءة المبنى وطلاء الواجهات وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة.


كما تفقد نائب المحافظ اعمال التشطيبات النهائية بمستشفى الخانكة المركزي ضمن المشروع القومي اتطوير المستشفيات حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة ٩٨% والبدء في توريد الأثاث والانتهاء من شبكة الغازات الطبية بنسبة ١٠٠%.


وتابع نائب المحافظ يرافقه رئيس المدينة ومتدربي البرنامج أعمال طريق أبو زعبل الجديد وأعمال والمتضمن أعمال توسعة ورصف الطريق القديم وإنشاء كوبري جديد يمثل محور حركة جديد لربط المدينة بطريق ترعة الإسماعيلية.
واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية الجارية بمستشفى الصحة النفسية. كما تفقد المنشآت القائمة لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة.

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محافظ القليوبية منظومة النظافة وزير التنمية المحلية نائب محافظ القليوبية تطوير المستشفيات حي شرق شبرا الخيمة

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