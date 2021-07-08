في القراءة حياة.. طلاب جامعة عين شمس يزورن جناح القواتالمسلحة بمعرض الكتاب

نظمت إدارة التربية العسكرية جامعة عين شمس زيارة الي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته ال 52 تحت شعار "في القراءة حياة".



ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة.

نظمت قوات الدفاع الشعبي و العسكرى بالتعاون مع جامعة عين شمس وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و بإشراف عقيد احمد عبد الجواد علام زيارة للطلاب.

وبدأت الجولة بزيارة جناح وزارة الدفاع التي تشارك فيه القوات المسلحة بالكتب والمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بالمعرض وذلك فى إطار نشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ العسكرى المصرى العريق

واستمع طلبة الجامعة لشرح مفصل لاقسام الجناح المختلفه وإلقاء الضوء عن بعض الشخصيات البارزة فى تاريخ العسكرية المصرية ، و تم إستعراض بعض الأفلام التسجيلية عن أبرز المناورات و التدريبات التى قامت بها القوات المسلحة و كذا استعراض دور القوات المسلحة فى شتى مجالات التنمية للدولة المصرية و تم إهداء الطلبة بعض الكتب و المجلات الخاصة بالاقسام المختلفة لجناح وزارة الدفاع.

واختتمت الزيارة بجولة حرة لطلاب الجامعة داخل الأجنحة المختلفة لمعرض الكتاب و أعرب الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة فى هذه الزيارة و فخرهم بانجازات القوات المسلحة المؤرخة فى جناح وزارة الدفاع كما اشاد الطلاب بالمعرض والمجهودات المبذولة في الدوره الحاليه من حيث التنظيم الرائع في مختلف الاجنحه .

رئيس جامعة عين شمس يشكل لجنة لبداء تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كورونا



جدير الذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .



وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من الدكتور هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و الدكتور حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .