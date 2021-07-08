عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه سوهاج تدرب سيدات محو الأمية بطما على المبادئ الأولية في السباكة

مياه سوهاج
مياه سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بطما بسوهاج ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية للسباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية.

جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية نجع النجار

جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية نجع النجار

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

وأشار رئيس مياه سوهاج انه تم توعية المشاركات بالاستخدام الآمن للصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية وفى نهاية ورشة العمل تم مطالبة المشاركات بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.

سوهاج صحة سوهاج ترشيد مياة مياة سوهاج

موضوعات متعلقة

حبس عاطل 4 أيام لشروعه في قتل زوجته بـ سوهاج

حريق محدود بمطبخ مستشفى سوهاج العام

ترشيحاتنا

استبدال قائد السفينة أيفر جيفين خلال مغادرتها قناة السويس

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة ختام الاسبوع

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

خاص| قبيل عيد الأضحى.. الغرف التجارية: ارتفاع أسعار اللحوم 5 جنيهات وانخفاض الدواجن

شعراوي: الأمم المتحدة تختار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أفضل الممارسات في مكافحة الفقر.. تمويل 3589 مشروعا.. منها 2187 بسوهاج و1402 بقنا

العثيمين: المرأة المسلمة تواجه تحديات لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

2.5 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة أبريل/ يوليو 2020/2021

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

الرئيس السيسي: ديننا الحنيف أعطي المرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

طلب جديد من إمام عاشور لـ الزمالك.. والإدارة تعرضه على كارتيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ