مياه سوهاج تدرب سيدات محو الأمية بطما على المبادئ الأولية في السباكة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بطما بسوهاج ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية للسباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية.

وقال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد من المياه ولان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

وأشار رئيس مياه سوهاج انه تم توعية المشاركات بالاستخدام الآمن للصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية وفى نهاية ورشة العمل تم مطالبة المشاركات بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات للحفاظ على المياه.