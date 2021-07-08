تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أكد رامي إمام نجل الفنان عادل إمام خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، وطمأن الجمهور الذي دائما يسأله على صحته.

شارك النجم محمد إمام ، متابعيه صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وظهر في الصورة لافتة فى إحدى الشوارع عليها صورة الزعيم عادل إمام ، ومكتوب "في ممثلين.. بس في الزعيم" .

وعلق محمد إمام على الصورة وكتب :" الزعيم وأرفق بجانبها قلبين "

ضُج موقع التغريدات القصيرة تويتر، بصورة غير صحيحة للزعيم عادل إمام، ظهر فيها مع ابنه الفنان محمد إمام، ولكن مروجي الصورة قاموا بالعبث بها، وإضافة تغييرات عليها باستخدام برامج تحرير الصور.

وفي حقيقة الأمر، فإن الصورة الكاذبة التي ظهر فيها عادل إمام بـ لحية بيضاء، غير حقيقية، فهي تم التعديل عليها وإضافة لحية بيضاء عليها، أما الصورة الأصلية فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي تم قبل سنوات قليلة.

حياة عادل إمام

الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

آخر أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة.

الأكاذيب تثار حول عادل إمام

وتثار دائمًا موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.