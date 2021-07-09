حصاد فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالى محافظة الفيوم

اختتمت فعاليات قافلة الخير التنموية لجامعة عين شمس لخدمة أهالي قرية البسيونية، مركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبرئاسة أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويأتي ذلك انطلاقًا من المبادرة الرئاسية لتقديم كل سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجًا، وإيمانًا بأهمية بناء البشر

وبمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د عاشور عمري رئيس الهيئة، ومركز تعليم الكبار جامعة عين شمس ممثلا في د.إسلام السعيد مدير المركز، وأ.خالد سليمان محاسب المركز، وبإشراف أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أ.أيمن عزيز عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم.

قدمت القافلة التنموية الشاملة لخدمة أهالي قرية البسيونية، مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، علي مدار يوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021 عددا من الخدمات لأهالى المحافظة ، حيث تم عقد اختبارات لمحو الأمية لعدد (169) مواطنًا من السادة المواطنين الذين توافدوا على مقر القافلة ، قام بها هيئة تعليم الكبار بفرع الفيوم برئاسة أ.رجب فاروق إمبابي مدير فرع الفيوم بهيئة تعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

كذلك سلمت القافلة شهادات محو الأمية لعدد (46) متحررًا من الأمية.

كما تضمنت خدمات القافلة تقديم الكشف المجاني للسادة المواطنين في تخصصات؛ الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والمخ والأعصاب،، والجلدية، والرمد.