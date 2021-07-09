رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير أنجولا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك





استقبل ، صباح اليوم ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السفير نيلسون كوزمي، سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة ، وذلك بمقر قصر الزعفران ، بحضور أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى ، أ.د.مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة .

يأتى اللقاء لبحث سبل التعاون العلمى والأكاديمي المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء رحب الدكتورمحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالتعاون مع جمهورية انجولا ، مؤكدا على حرص الجامعة الدائم على دعم علاقات التعاون وتنميتها مع الدول الأفريقية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة ، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين .



من جانبه أكد السفير الأنجولى علي قوة العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر والتي وصفها بأنها "متميزة".

وأضاف أنه يتطلع لعقد اتفاقيات تعاون مع جامعة عين شمس في مجالات متعددة ، بالإضافة إلي استقبال طلبة من انجولا للدراسة بكليات الجامعة المختلفة .