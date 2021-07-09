هشام توفيق: منذ 60 عاما ونحن نحلم بتصنيع سيارة فى مصر وأخيرا تحقق الحلم.. فيديو

السيارة الكهربائية

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، إنه تم توقيع عقد مشروع لتطوير بطاريه السيارة الكهربائية مع الشركة الصينينة واختبارها فى مراكز بحثية أوروبية وبعد ذلك سيتم تصنيعها في مصربالإتفاق مع الشباب المصري، لافتاً أنه منذ 60عام ونحن نحلم بتصنيع سيارة فى مصر وأخيرا تحقق الحلم .

تابع هشام توفيق، خلال لقائه مع الإعلامس “شريف عامر” فى برنامج "يحدث في مصر، أن السيارة تقطع مسافة 480 كيلو متر فى الشحنة الواحدة وان هذه السيارة تم تجربتها فى العالم كله ، السيارة الكهربائية توفر أكثر من 50% من النفقات علي البنزين ولا يوجد بها فلاتر وتغيير زيت وتوفر الصيانات شهريا بقيمة 2000 جنية ووقود بحوالي 3 آلاف .

أوضح هشام توفيق ، أن السيارة الكهربائية لا تستخدم الشحن السريع وسيتم توفير كل أساسيات البنية التحتية من مراكز صيانة في كل أنحاء الجمهورية للسيارة خلال العام والنصف القادم، معقباً أنه سيتم طرحها فى الأسواق خلال الجزء الثالث من عام 2022 بصدور أول 100 سيارة .

أكد هشام توفيق ، أن الفئة الأولى يبلغ سعرها 290 ألف جنية أى المواطن يقوم بدفع 240 ألف جنية للشركة وستقوم الحكومة بدفع 50 ألف جنية كدعم للمواطن ، مضيفاً أن بعض المواطنين على السوشيال ميديا قالوا أن السيارة غالية رغم أن إمكانياتها أعلي كثيرا من ثمنها .