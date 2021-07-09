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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال يعلن عن موعد فتح باب حجز السيارة الكهربائية..فيديو

هشام توفيق وشريف
هشام توفيق وشريف عامر

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ،إن السيارة الكهربائية لا تستخدم الشحن السريع وسيتم توفير كل أساسيات البنية التحتية من مراكز صيانة في كل أنحاء الجمهورية للسيارة خلال العام والنصف القادم، معقباً أنه سيتم طرحها فى الأسواق خلال الجزء الثالث من عام 2022 بصدور أول 100 سيارة .

 

تابع هشام توفيق، خلال لقائه مع الإعلامس شريف عامر فى برنامج "يحدث في مصر، أنه سيتم فتح باب  الحجز فى يناير 2022 وطرح الفئات والألوان،لافتاً أن وزير الكهرباء قام بحجز أول دفعة من السيارة .

 

وأضاف هشام توفيق ، إنه تم توقيع عقد مشروع لتطوير بطاريه السيارة الكهربائية مع الشركة الصينينة واختبارها فى مراكز بحثية أوروبية وبعد ذلك سيتم تصنيعها في مصربالإتفاق مع الشباب المصري، لافتاً أنه منذ 60عام ونحن نحلم بتصنيع سيارة فى مصر وأخيرا تحقق الحلم  .

 

أضاف هشام توفيق ،أن بطارية السيارة الكهربائية لديها ضمان 500 ألف كيلو وبعدها تقل بنسبة 30% ويوجد ضمان من التوكيل فى حالة  حدوث أى عيب فى السيارة ، معقباً أنه سيتم توزيع السيارات لشركات أوبر والتاكسى والآخر للملاكي,

 

هشام توفيق وزير قطاع الاعمال السيارة الكهربائية الاسواق اخبار التوك شو

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