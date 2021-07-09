هشام توفيق: السيارة الكهربائية توفر فى النفقات عن البنزين بقيمة 2000 جنيه شهريا.. فيديو

وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال ، إن بطارية السيارة الكهربائية لديها ضمان 500 ألف كيلو وبعدها تقل بنسبة 30% ويوجد ضمان من التوكيل فى حالة حدوث أى عيب فى السيارة ، معقباً أنه سيتم توزيع السيارات لشركات أوبر والتاكسى والآخر للملاكي.

تابع هشام توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر فى برنامج "يحدث في مصر، أن الفئة الأولىمن السيارة يبلغ سعرها 290 ألف جنية أى المواطن يقوم بدفع 240 ألف جنية للشركة وستقوم الحكومة بدفع 50 ألف جنية كدعم للمواطن ، مضيفاً أن بعض المواطنين على السوشيال ميديا قالوا أن السيارة غالية رغم أن إمكانياتها أعلي كثيرا من ثمنها .

أضاف هشام توفيق ،أن بطارية السيارة الكهربائية لديها ضمان 500 ألف كيلو وبعدها تقل بنسبة 30% ويوجد ضمان من التوكيل فى حالة حدوث أى عيب فى السيارة ، معقباً أنه سيتم توزيع السيارات لشركات أوبر والتاكسى والآخر للملاكي.

أكد هشام توفيق ، ، أن السيارة تقطع مسافة 480 كيلو متر فى الشحنة الواحدة وان هذه السيارة تم تجربتها فى العالم كله ، السيارة الكهربائية توفر أكثر من 50% من النفقات علي البنزين ولا يوجد بها فلاتر وتغيير زيت وتوفر الصيانات شهريا بقيمة 2000 جنية ووقود بحوالي 3 آلاف .