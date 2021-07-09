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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لقطات جديدة من كتب كتاب هاجر أحمد .. شاهد

هاجر أحمد في حفل
هاجر أحمد في حفل عقد قرانها

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وتألقت في إطلالة بسيطة باللون الأبيض نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا. 

صور من عقد قران هاجر أحمد 

نشر منظم حفل عقد قران هاجر أحمد فيديو جديد يظهر لقطات مختلفة من الحدث، وظهرت فيها العروس مع زوجها رجل الأعمال بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة. 

وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنان حمادة هلال،  وعمرو جمال مهاجم الأهلى، والفنان خالد منصور.

آخر أعمال هاجر احمد

يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.

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شاهد| لقطات خاصة من عقد قران هاجر أحمد

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أخبار الفن|تفاصيل الحالة الصحية لـعادل إمام..عقد قران هاجر أحمد..هاني شاكر في المستشفى

 رفضها ارتداء المايوه 

وكانت هاجر أحمد كشفت فى ندوة لـ صدى البلد ، أن كواليس هذا الأمر، حيث أكدت أنها رفضت المشاركة فى العرض الخاص بارتداء المايوه ، وأن إدارة المسابقة تفهمت الأمر وقامت باستثناء من هذا العرض فقط ، بينما شاركت فى باقى العروض . 

قالت هاجر أحمد أنها تكره الكذب ولا تعطي فرصة ثانية للخيانة أو الغدر، وفي المقابل هي شخصية متسامحة تحتفظ بعلاقة صداقة قوية خارج الوسط الفني.

وقالت هاجر أحمد أنها تحب الغناء ولكن لا يمن أن يصل الأمر إلى مرحلة الاحتراف، وتصاب بالرعب من القطط اذا اقتربت منها.

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