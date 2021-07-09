الوضع خطير.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع في أفغانستان

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تدهور الوضع بشأن إمكانية التحرك في أفغانستان لتوفير الإمدادات الطبية بسبب القتال بين القوات الحكومية وطالبان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية المختصة قلقة من عدم إمكانية توفير الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة في أفغانستان، وكذلك من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بسبب المعارك التي تخوضها القوات الأفغانية مع مقاتلي طالبان.

وصرّح ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بأن إمدادات المساعدات الإنسانية ستصل الأسبوع المقبل بما في ذلك 3.5 مليون جرعة لقاح مضاد لـ "كوفيد – 19"، ومركزات الأكسجين.

وقال برينان، متحدثا من القاهرة، أمام مؤتمر صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "إنه وضع مثير للقلق بدرجة رهيبة وهو في الوقت الحالي غير مستقر للغاية ".

وأعرب في السياق ذاته عن القلق البالغ بشأن "عدم قدرتنا على توفير الأدوية والإمدادات الأساسية، ونحن قلقون بشأن الهجمات على الرعاية الصحية".