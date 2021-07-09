مقتل شاب على يد 5 أشخاص وسط نجع أبو شجرة في سوهاج

لقي شاب عشريني مصرعه إثر تمزيق خمسة أشخاص لجسده بالسكاكين والمطاوي، على إثر خلافات قائمة بينهم، وذلك وسط منطقة نجع ابو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج مفاده سقوط قتيل على أيدي خمسة شباب بمنطقة نجع ابو شجرة دائرة القسم.

وعلى الفور إنتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من الفحص مصرع (أحمد م. ا .م - 24 عامًا)، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.