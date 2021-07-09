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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ظاهرة فلكية جديدة.. كوكبا الزهرة والمريخ يضيئان سماء القاهرة |شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد سماء القاهرة الآن لمعانا كبيرا لـ كوكبي الزهرة والمريخ فى ظاهرة فلكية جديدة يمكن ترصد من خلال العين المجردة ، وينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.


وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا نرصد اليوم بعد غروب الشمس مباشرة  كوكبي الزهرة والمريخ يلمعان فى ظاهرة فلكية جميلة ومشهد بديع بـ الأجرام السماوية.


وأضاف الدكتور "تادرس" خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أن الكوكبين يمكن رصدهما بالعين المجردة بدون استخدام المنظار من خلال النظر باتجاه الغرب فنجد كوكبي الزهرة والمريخ يلمعان ويظلان مرئيان الى ان يغربا بحلول الساعة  8:30 مساء تقريبا .

البحوث الفلكية: استطلاع هلال شهر ذي الحجة السبت

واشار الدكتور أشرف تادرس أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يقترب الكوكبان من بعضهما البعض تدريجيا حتى يصلوا الى أقرب مسافة بينهما في 13 يوليو فيحدث اقتران  كوكبي الزهرة والمريخ ثم يتبادلان مواقعهما مع الابتعاد التدريجي في الأيام اللاحقة .

 

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل رصد الكواكب والاجرام السماوية و اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

 

ونوه استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.


وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان جمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .

يحدث فجرا .. اقتران القمر وكوكب عطارد اليوم

البحوث الفلكية: استطلاع هلال شهر ذي الحجة غدآ


جدير بالذكر انه يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن « الإفتاء » عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.


وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن المعهد سوف يقوم يوم السبت باستطلاع هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا.
 

كوكبي الزهرة والمريخ الزهرة والمريخ ظاهرة فلكية هواة الفلك الدكتور أشرف تادرس

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