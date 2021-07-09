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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثاني اتصال.. الرئيس الأمريكي ينقل رسائل مهمة لنظيره الروسي

فلاديمير بوتين وجو
فلاديمير بوتين وجو بايدن

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيًا بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحث خلاله نتائج القمة الأمريكية الروسية في جنيف.

 

وقال البيت الأبيض في بيان، أن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقهما بعد القمة الأمريكية الروسية التي أدت إلى تجديد عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا اليوم في مجلس الأمن.

 

وأضاف البيان، أن بايدن تحدث مع بوتين حول هجمات الفدية الإلكترونية بواسطة مجرمين مقيمين في روسيا، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات أثرت على الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

 

وبحسب البيان، فإن بايدن شدد على ضرورة اتخاذ روسيا إجراء لوقف الجماعات التي تشن هجمات الفيدية في روسيا، مؤكدًا التزامه بمواصلة تعاونه بشأن التهديدات التي تشكلها هجمات الفدية خارج الحدود.

 

ولفت البيان، إلى أن بايدن كرر تأكيد على أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها وبنيتها التحتية في مواجهة هذا التحدي المستمر.

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