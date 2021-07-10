عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس بنها ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية  صباح اليوم، السبت، جولة تفقدية بلجان مدرسة الشيماء الثانوية بنات والثانوية بنين ببنها لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

 

اقرأ أيضا:
انطلاق المدرسة الصيفية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية لطلاب جامعة بنها
 

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.
 

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.


وقال الهجان إنه تم توزيع الكمامات والمواد المطهرة على المدارس والتى سيتم توزيعها على الطلاب والمراقبين بالإضافة إلى تركيب أجهزة التعقيم بالمدارس كما تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة وتلقى اى شكاوى من الطلاب.
 

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 

من جانبه، أضاف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تجهيز 135 لجنة لامتحانات الثانوية العامة، منها لجنة لمدارس المتفوقين ولجنة للمكفوفين لامتحانات الثانوية العامة، لاستقبال 41 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تجهيز 24 استراحة للمراقبين متوفر بها كل وسائل الإعاشة.
 

وأشار محمود إلى أنه تم توفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.


من جانبها تابعت مديرية الصحة بالقليوبية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها في أثناء أداء امتحانات آخر العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب.
وقالت مديرية الصحة إن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسؤولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية، للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر، ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.
 

من ناحية أخري تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية لجنة اعتذارات المعلمين عن الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية الصناعية الميكانيكية. 
 

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم القليوبية  قد حددت حالات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في القليوبية ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى ‏حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام أو إجازة دون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الأعذار ‏مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.‏
 

وأشار وكيل وزارة التعليم في القليوبية الى أن تقديم الاعتذارات يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع ، مؤكدا أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة واجب وطني على كل معلم وأن الجميع سوف يتعاون من أجل راحة أبنائنا الطلبة وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.
 

كما تفقد وكيل الوزارة مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد متولي الشعراوي للتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية وتأمين المركز من قوات الأمن، والتعرف على خطة ومواعيد استلام صناديق الكراسات الامتحانية من المطبعة السرية، وكذلك خطة التسليم إلى لجان سير الامتحان في المواعيد المناسبة، وإعداد الصناديق وتجهيزها بالأعداد المناسبة طبقا لتعليمات.

212626912_252812883275270_1448685258470747963_n
212626912_252812883275270_1448685258470747963_n
215551917_216956996965879_2628400924448994861_n
215551917_216956996965879_2628400924448994861_n
216138040_947996199389059_3539606163976798968_n (1)
216138040_947996199389059_3539606163976798968_n (1)
القليوبية الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم القليوبية يتفقد لجنة اعتذارات المعلمين عن الثانوية العامة

تعليم القليوبية: لا نقبل تبرعات من أولياء الأمور في المدارس

تعليم القليوبية: اعتماد نتيجة الإعدادية الأسبوع المقبل

وكيل تعليم القليوبية ينفى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

طقس اليوم ..حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

التعليم: لا مجال لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021

درجات الحرارة اليوم السبت 10 - 7 - 2021 بالقاهرة وباقي المحافظات

قبل توزيعها.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحانات الثانوية العامة

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس بنها ..صور

كيف تتعاون أجهزة الدولة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021؟| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

موقف الأهلي من قضية كهربا مع الزمالك.. تفاصيل جديدة

ابن الإسماعيلية.. حكاية شاب مصري واجه 1000 أثيوبي أمام مقر مجلس الأمن

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ