محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس بنها ..صور

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية صباح اليوم، السبت، جولة تفقدية بلجان مدرسة الشيماء الثانوية بنات والثانوية بنين ببنها لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

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ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.



وقال الهجان إنه تم توزيع الكمامات والمواد المطهرة على المدارس والتى سيتم توزيعها على الطلاب والمراقبين بالإضافة إلى تركيب أجهزة التعقيم بالمدارس كما تم الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة وتلقى اى شكاوى من الطلاب.



وأكد محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



من جانبه، أضاف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تجهيز 135 لجنة لامتحانات الثانوية العامة، منها لجنة لمدارس المتفوقين ولجنة للمكفوفين لامتحانات الثانوية العامة، لاستقبال 41 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تجهيز 24 استراحة للمراقبين متوفر بها كل وسائل الإعاشة.



وأشار محمود إلى أنه تم توفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.



من جانبها تابعت مديرية الصحة بالقليوبية الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها في أثناء أداء امتحانات آخر العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب.

وقالت مديرية الصحة إن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عقد اجتماعا بالتنسيق مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسؤولي الصحة المدرسية بالإدارات الصحية والفرق الطبية، للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر، ومتابعة كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة.



من ناحية أخري تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية لجنة اعتذارات المعلمين عن الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية الصناعية الميكانيكية.



وقال الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم القليوبية قد حددت حالات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في القليوبية ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى ‏حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام أو إجازة دون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الأعذار ‏مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.‏



وأشار وكيل وزارة التعليم في القليوبية الى أن تقديم الاعتذارات يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع ، مؤكدا أن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة واجب وطني على كل معلم وأن الجميع سوف يتعاون من أجل راحة أبنائنا الطلبة وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.



كما تفقد وكيل الوزارة مركز توزيع الأسئلة الخاص بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة محمد متولي الشعراوي للتأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية وتأمين المركز من قوات الأمن، والتعرف على خطة ومواعيد استلام صناديق الكراسات الامتحانية من المطبعة السرية، وكذلك خطة التسليم إلى لجان سير الامتحان في المواعيد المناسبة، وإعداد الصناديق وتجهيزها بالأعداد المناسبة طبقا لتعليمات.

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