طلاب الثانوية العامة يراجعون اللغة العربية قبل دخول اللجان في القليوبية

اهتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية بالمراجعة النهائية قبل دخولهم اللجان لأداء امتحانات اللغة العربية حيث حرص الطلاب على المراجعة بمحيط اللجان وامام المدارس قبل دخول اللجان.

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يذكر ان طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بمحافظة القليوبية قد توافدوا االيوم السبت على اللجان فى أول أيام الإمتحانات حيث الطلاب امتحان اللغة العربية.

وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الإمتحانات فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبها تابعت مديرية التربية والتعليم الاجراءات الاحترازية وتركيب بوابات التعقيم داخل اللجان ، كما تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.

وكانت مديرية التربية والتعليم فى القليوبية قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى لامتحانات الثانوية العامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأداء الطلاب الامتحانات.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية مفاجئة بمدن بنها وطوخ وقها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي قامت بها مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لانطلاق امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021.

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

كما واصلت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية من حملاتها لتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها حفاظا علي صحة الطلاب.

وقال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إن إدارة الصحة المدرسية بالمديرية ومسئولي الصحة المدرسية بالإدارات والفرق الطبية قاموا بتنسيق اجتماعات للتأكد من جاهزية المشرف الطبي بكل لجنة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذلك قيامه بالإسعافات الأولية لأي طالب إذا لزم الأمر ومتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة.

كما تابعت الإدارة التأكيد على ارتداء الطلاب والمراقبين علي الامتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها ودورات المياه، وتوفير المطهرات والصابون علي الأحواض ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوفير سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء إجراء الامتحانات بمدارس المحافظة.