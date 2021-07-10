نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

كشف مصدر مسئول بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية نقل طالبتين بلجان الامتحانات الى المستشفيات بعد شعورهم بالتعب اثناء فترة الامتحان.

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وقال المصدر انه تم نقل طالبة بلجنة مدرسة بهتيم الثانوية بنات بشبرا الخيمة تم نقلها الى مستشفى التامين الصحى بعد شعورها بالتعب داخل اللجنة ، كما تم نقل طالبة بلجنة مدرسة طحانوب الثانوية الى مستشفى شبين القناطر بعد شعورها بانهيار عصبى فور دخولها لجنة الامتحان.

وتابع المصدر غياب 200 طالب فى اول ايام الامتحانات وحضور 21565 من اجمالى 21765 مقيدين فى الشعبة العلمية على مستوى المحافظة.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد أول ايام امتحانات الثانوية العامة في عدد من المدارس بمدينة بنها وشبرا الخيمة شملت الجولة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها ومدرسة بنها الثانوية بنات ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية بغرب شبرا الخيمة.

واطمأن محافظ القليوبية على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأشار محافظ القليوبية الي إنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوي بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان ، وشدد علي رؤساء المدن والاحياء بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان اللغة العربية وعددهم 21765 طالب وطالبة فيما بلغ عدد طلاب المجموعة الادبية 18739 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

واشار الى أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مضيفا انه تم الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.