"الإفتاء": غدا.. أول أيام شهر ذو الحجة وعيد الأضحى 20 يوليو

أعلنت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر ذو الحجة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، بعد غروب شمس اليوم السبت، الموافق 10 يوليو - التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، وأول أيام العشر الأوائل من الحجة، وذلك بناءا على من أعلنته المملكة العربية السعودية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنها تتبع في رؤية هلال شهر ذو الحجة ما تعلن عنه المملكة العربية السعودية، وذلك لموافقة الجميع حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة، وبالتالي فأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء 20 يوليو.

هلال ذو الحجة في السعودية

كانت المحكمة العليا السعودية، قد أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "يوم السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغد الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.



فضل أداء الحج والعمرة في ذي الحجة

من الأعمال العظيمة في أيام العشر من ذي الحجة أداء الحج والعمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فالحج هو ركن الإسلام الخامس، قال تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» [آل عمران: 97].الحج المبرور من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، فقد سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» أخرجه البخاري، وقد جعل -صلى الله عليه وسلم- ثواب الحج الجنَّة، وأخبر أن العمرة بعد العمرة تُكفِّر الذنوب، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» أخرجه البخاري.

فضل صيام العشرة الاوائل من ذي الحجة

النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: "ما من أيام العمل الصالح فيهن، -وفي رواية البخاري: «فيها» أحب إلى الله من هذه الأيام، وفي رواية الترمذي: "من هذه الأيام العشر"، فحددها، قالوا: "يا رسول الله، ولا الجهاد؟! قال: «ولا الجهاد»، رغم أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الجهاد في سبيله عز وجل".