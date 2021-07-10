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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة: لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا.. فيديو

الدكتورة رغدة السعيد
الدكتورة رغدة السعيد

قالت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، إن لغة الجسد أكثر دقة من علم الفراسة، ولغة الجسد تختلف في كثير من الجوانب عن علم الحركة أو علم الفراسة، كون علم الحركة مبنيّ على التوقعات والمواقف الثابتة، أمّا لغة الجسد فهي تعتمد على متابعة الحركات وقراءة الإيماءات الواقعية المرئية للعين أو المسموعة من الأذن.

 

وتابعت "السعيد"، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن لغة الجسد تقوم بتقييم المظهر الخارجي للأشخاص الذين نرغب في قراءة أفكارهم أو معرفة الجانب الغامض من شخصيتهم بشكل منطقي مبنيّ على الملاحظة والتقييم والتحليل، وتأخذ معطياتها من التطوّر الهائل الذي حصل للعلوم السلوكية، وخاصة التطورات التي حصلت في علم النفس.

 

وأوضحت خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، أن لغة الجسد تدخل في جميع جوانب حياتنا وتعمل على فهم أنماط السلوك النفسي وتعديله في بعض الأحيان، مشيرة إلى أنه لا بد لعلماء لغة الجسد أن يكونوا ملمين بعلم الفراسة؛ لتتشكّل لديهم القدرة على فهم حركات الجسد وإيماءاته، وهذا الأمر يجعل من الأشخاص الذين يهتمون بلغة الجسد أكثر خبرة وصولاً إلى درجة الاحترافية في فهم سلوك الآخرين وقراءة أفكارهم وتقييم سلوكهم.


 

وأشارت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد والعلاقات الإنسانية، إلى أن هناك عوامل تساعد الشخص كي يكون مؤثرا بين أقرانه؛ حيث أن هناك 60% من وسائل تواصلنا تكمن في التواصل الجسدي، وعندما لا تفكر في تحسين لغة جسدك فإنك تستخدم 40% فقط من قدرتك على التواصل مع الآخرين.

 

وأضافت "السعيد"، خلال لقائها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عقل الإنسان يعير انتباهاً لليدين أكثر من أي جزء آخر في الجسم، وفي الواقع يجد عقل الإنسان صعوبة في الوثوق بشخص لا تظهر يداه أمامنا، لذا ابق يديك فوق الطاولة في الاجتماعات، وعندها ستزداد الثقة بك بشكل كبير وستتمكن من استخدام وسيلة مهمة لتوصيل الرسائل ونقل طريقة تفكيرك.

 

واختتمت: "يجب إظهار الاهتمام بالناس الذين يتحدثون معهم، ويُمكن التعبير عن هذا الاهتمام عبر التواصل الجسدي أيضاً، إذ يمكنك أن تفعل بها هذا عن طريق ثلاث حركات متتالية صغيرة وسريعة بالرأس، في حين يجب التوقف عن إظهار لغة الجسد العصبية كي لا تخاطر بإظهار القلق أو عدم الكفاءة، ومن السلوكيات الأكثر شيوعاً عصر اليدين، وطقطقة المفاصل، وفرك الذراعين، وعض الشفاه.
 

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