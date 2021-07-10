وزراء وشخصيات عامة في عزاء الراحلة جيهان السادات.. صور

أقيم عزاء السيدة الراحلة جيهان السادات، قرينة رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات، مساء اليوم السبت، بعد صلاة المغرب، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العديد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة، العزاء، وكان في مقدمة الحضور، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعمرو موسي الامين العام السابق لجامعة الدول العربية.



وشارك ايضا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والفنانة مني عبد الغني، و سمير عدلي اداري النادي الاهلي، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسني مبارك، والفنانة يسرا، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي.

وتوفيت السيدة جيهان السادات، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

ونعت رئاسة الجمهورية، الراحلة، في بيان رسمي؛ باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنازة الراحلة، في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول؛ لتصبح أول سيدة مصرية يقام لها جنازة عسكرية، كما أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.