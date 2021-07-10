الصحة: وصول أول دفعة من لقاح جونسون اند جونسون الأسلوع المقبل

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن من المحتمل استقبال أول شحنة من لقاح جونسون آند جونسون في مصر، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حصة مصر من اللقاح تصل إلى 25 مليون جرعة، تصل على عدة دفعات.

25 مليون جرعة.. موعد وصل لقاح جونسون اند جونسون مصر

وأضاف المصدر، أن لقاح جونسون آند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة فقط وتصل نسبة فاعليته تجاه فيروس كورونا لأكثر من 90% ويُحفظ في درجة حرارة عادية من 2 إلى 8 مئوية، وهي درجة حرارة الثلاجة العادية، ومن المقرر استخدامه للمسافرين.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تستهدف تطعيم 50% من المواطنين مع نهاية العام الجارى، مضيفًا أنه تم تطعيم ما لا يقل عن 4.5 مليون مواطن وتسجيل أكثر من 10 ملايين على الموقع الإلكترونى.



وأفاد المصدر، أنه تم تطعيم 700 ألف من العاملين فى القطاع الطبى بلقاح كورونا ضمانا لحمايتهم من العدوى مشير إلى تطعيم الفرق الطبية بالقطاع الخاص.



وسيتم ضخ 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أكثر من 400 مركز بالجمهورية .



وأكد المصدر، أنه يوجد توريدات كبيرة من اللقاح الخاص بكورونا سيتم تلقيها من الخارج خلال شهر 7.

وأضاف، أنه سيتم تخصيص جزء من اللقاحات لأغراض السفر للخارج، و أن المسافرين للخارج سيحصلون على لقاح جونسون اند جونسون وفايزر اللذين يتميزان بكونهما جرعة واحدة، حيث سيتم توفيرة فى 179 مركز بالجمهورية مع منح المسافرين شهادة لقاح بنظام QR cood ، حيث تتضمن حزمة من البيانات والمعلومات عن اللقاح وكذلك بيانات المسافر.





وأشارت مصادر بوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم إرسال خطاب لمنظمة الصحة العالمية لاستطلاعها إعطاء جرعة من أى لقاح بعد الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا، خاصة بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية لذلك، وتابعت : البرتوكول العلاجى المصرى الخاص بعلاج كورونا من أنجح البرتوكولات العلاجية فى العالم ويحفق نتائج شفاء عالمية.



وأوضحت شركة جونسون أند جونسون، انها أول شركة تطور لقاحا ضد كورونا من جرعة واحدة يحظى بترخيص منظمة الصحة العالمية.

ويأتي ترخيص المنظمة الأممية بعد قرار مماثل لوكالة الأدوية الأوروبية.



أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للاستخدام العاجل للقاح شركة "جونسون اند جونسون" الأمريكية العملاقة ضد كوفيد-19 الذي يعطى في جرعة واحدة، بحسب بيان للوكالة الأممية.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة".

ووضعت المنظمة هذا اللقاح ضمن برنامج كوفاكس الخاصة بتوزيع اللقاحات غي العالم للدول المتوسطة والفقيرة.

وقالت المنظمة إن معطيات التجارب السريريرة بينت أن اللقاح فعال، وسيكون إلى جانب لقاحي أسترازينيكا وفايزر/بيونتيك في برنامج كوفاكس.

وتصل فعالية هذا اللقاح إلى 85 بالمئة ضد الأعراض الحادة التي يتسبب بها فيروس كورونا، كما أظهر فعالية ضد النسخة المتحورة من كورونا في جنوب أفريقيا، ويمتاز كذلك بسهولة حفظه.