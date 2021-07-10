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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبيبة القبائل يسجل الهدف الأول في شباك الرجاء بـ نهائي الكونفدرالية

صدى البلد

سجل فريق شبيبة القبائل الجزائري، الهدف الأول في شباك الرجاء البيضاوي المغربي، في المباراة المقامة حاليًا، بنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف شبيبة القبائل جاء عن طريق محمد زكريا بولحية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بعد تخبط دفاعي في صفوف الرجاء، لتصبح النتيجة تقدم الفريق المغربي بهدفين لهدف.

هدف فريق الرجاء الأول جاء عن طريق اللاعب سفيان رحيمي في الدقيقة الخامسة، بعدما تم إلغائه بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أقرت شرعية الهدف، ليتقدم الفريق المغربي بهدف نظيف,

وفي الدقيقة 13، سجل الكونغولي بن مالانجو بعد تلقيه تمريرة رائعة من سفيان رحيمي من الجهة اليسرى، ليلف بجسده ويطلق تسديدة أرضية قوية، لتصبح النتيجة تقدم الرجاء بثنائية.

وحاول لاعبو الشبيبة بعد ذلك هز الشباك، لكن دفاع الرجاء كان صامدًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المغربي بثنائية نظيفة.

يذكر أن الرجاء قد تأهل لنهائي البطولة، على حساب بيراميدز، بضربات الترجيح.

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