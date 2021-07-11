قبل النهائي التاريخي .. أجواء مشتعلة في بريطانيا وتوقعات بالحصول على اللقب| فيديو

قال سيد فاروق المستشار التقني لأندية الدوري الإنجليزي، أن الأجواء في لندن الآن احتفالية جدا، والجميع يترقب النهائي التاريخي أمام إيطاليا بحضور جماهيري ضخم.

وأضاف سيد فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " ام بي سي مصر " ، أن الجماهير متجمعين الآن في كل الأماكن المختلفة على مستوى المدينة، وهناك احتفالات مختلفة مقامة، وهذا بسبب إن الفرقتين متخوفين من بعضهم البعض.

وأوضح سيد فاروق، أن الجميع لديهم تفاؤل، مؤكدا أن المنتخب الإيطالي قوي جدا، ولكن إنجلترا فرقة ثقيلة جدا وستكون المباراة حاسمة للفرقتين .

وتابع سيد فاروق، أن إنجلترا سيكون لها اليد العليا في هذه المباراة، خصوصا أنها مقامة على أرضها، لافتا إلى أنه سيكون هناك تشجيع جماهيري كبير .

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