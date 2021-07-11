الانتهاء من تصوير فيلم الجريمة لـ أحمد عز

تداول رواد السوشيال ميديا صورا من احتفال أبطال فيلم الجريمة بانتهاء تصوير العمل اليوم، والتي ظهر فيها أبطال الفيلم مع تورته عليها اسم الفيلم.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

وكان قد قال الفنان ماجد الكدواني في تصريحات ل"صدى البلد":انتهيت من العمل تماما اليوم، وانا مستمتع جدا بالعمل مع المخرج شريف عرفه فهذه المرة الاولى التي يجمعنا فيها عمل سويا، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور.

فيلم الجريمة



ويعرض لماجد حاليا فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، ويعد هو العمل السادس أيضا الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.



وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".



الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

