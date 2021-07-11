أول صور لتغيير لافتة محور الفردوس إلى جيهان السادات.. فيديو

رصد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورتين لـ محور الفردوس، بعد تغيير اسمه لـ محور جيهان السادات، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وعلق هانى يونس على الصور، قائلا: "محور الراحلة الكريمة جيهان السادات، الفردوس سابقا".

وتوفت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما .

الرئاسة تنعى جيهان السادات

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.