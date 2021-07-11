بعد 28 عاما .. الأرجنتين بطلا لـ كوبا أمريكا على حساب البرازيل

توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا على حساب نظيره البرازيل بعد الفوز بهدف نظيف في المواجهة النارية التي جمعت بينهما على استاد ماراكانا، في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي في تحقيق البطولة الغائبة منذ نسخة (1993)، وحرمان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الاحتفاظ باللقب الذي حققه في النسخة الماضية عام (2019).

وسجل دي ماريا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من أول فرصة سنحت لراقصي التانجو، ليضع دي ماريا الكرة في الشباك بمهارة رائعة.

الشوط الأول

بدأت المباراة بين البرازيل والارجنتين هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب في محاولة لجس النبض خوفا من التهور وتكبد هدف مبكر يربك حسابات اي من الفريقين.

ولم تشهد الدقائق الاولي من المباراة اي خطورة تذكر علي مرمي الفريقين وحاول كلا المنتخبين من السيطرة علي الكرة من اجل امتصاص حماس المنتخب الآخر .

وشهدت الدقيقة 13 الهجمة الأولي في المباراة من جانب البرازيل بعد تمريرة سحرية من باكيتا سوصلت الي نيمار ليسددها في يد حارس الارجنتين قبل أن يحتسب حكم المباراة فاول لصالح البرازيل .

وسجل دي ماريا هدف الارجنتين الاول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء وجاء الهدف من كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وكاد دي ماريا ان يسجل الهدف الثاني للارجنتين في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدي لها حارس مرمي البرازيل ببراعة.

وشهدت الدقيقة 32 فرصة جديدة للارجنتين بعدما انطلق ميسي بالكرة وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين ايدرسون إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 33 حصلت البرازيل علي خطأ لصالح نيمار على حدود منطقة جزاء الأرجنتين والحكم يشهر بطاقة صفراء لباريديس لاعب الأرجنتين لكن كرته لم تتجاوز حائط الصد الأرجنتيني.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتديل أول لمنتخب البرازيل بنزول روبرتو فيرمنيو وخروج فريد في محاولة لتصحيح الاوضاع في المباراة ومعادلة النتيجة مع الارجنتين.

وشهدت الدقيقة 52 من عمر اللقاء إالغاء الهدف الاول لمنتخب البرازيل احرزه ريتشارلسون بداعي التسلل بعد العودة الي الفار.

وواصل لاعبو البرازيل هجومهم الضاغط علي الارجنتين من اجل ادراك هدف التعادل ولكن جميع محاولاتهم تحطمت علي صخرة مارتينيز.

وشهدت الدقيقة 67 من عمر اللقاء تسديدة من جايدو رودريجيز لاعب منتخب الأرجنتين من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 71 سدد لوكاس باكيتا لاعب منتخب البرازيل من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن مرمي الارجنتين.

وانقذ مارتينيز الأرجنتين من هدف برازيلي في الدقيقة 83 بعد تسديدة قوية من ماركينوس تصدي لها حارس الارجنتين ببراعة.

وفشل ليونيل ميسي في احراز هدف القاضية في الدقيقة 88 بعدما انفرد بمرمي حارس البرازيل وراوغه ولكن وقفت الكرة بين قدميه لينقض عليها مواريش وينقذ البرازيل من استقبال الهدف الثاني.

ونجح لاعبو الارجنتين في الحفاظ علي الهدف ونظاف شباكهم أمام الهجوم المندفع من البرازيل لينهوا المباراة بنتيجة 1-0 ليتوجوا بلقب كوبا أمريكا,

وخاض ليونيل ميسي بمواجهة اليوم 12 مباراة بقميص الأرجنتين ضد البرازيل، منها 6 مواجهات رسمية، و6 لقاءات ودية.

سجل ميسي 5 أهداف أمام البرازيل، جميعها جاءت في المباريات الودية، بينما فشل البرغوث في هز شباك البرازيل في أي مواجهة رسمية.

وكان تأهل المنتخب الأرجنتيني جاء بعد الفوز على منافسه الكولومبي بركلات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).

في المقابل، تأهل المنتخب البرازيلي جاء بالفوز على منتخب بيرو بهدف دون رد جاء عن طريق لوكاس باكيتا.