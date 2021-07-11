عاجل
للحصول على أبرز الفرص الاستثمارية .. برلمانية تتقدم باقتراح برغبة في استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر .. ونواب: تساهم في تسليط الضوء على إمكانيات السوق المحلي.. وتزيد التنافسية بكل محافظة ميسي يكتسح تريند تويتر بعد تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا .. شاهد ماجد الكدواني: انتهيت من تصوير الجريمة .. ومستمتع بالعمل مع شريف عرفة اقتصاد الإمارات|مجلس إدارة غرفة الشارقة يواصل إجراءات تعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال عربية النواب تناقش أزمة سفر المصريين إلى الأراضي السعودية ..اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب انتهت رسميا.. دولة جديدة تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان

صدى البلد

انتهت اليوم الأحد، رسمياً الحرب الأطول في تاريخ أستراليا، حرب أفغانستان، بانسحاب قوات أستراليا بالكامل من أفغانستان بعد أكثر من 20 عاماً.

بدأ الانسحاب في 18 يونيو، قبل أشهر من الموعد النهائي المعلن في 11 سبتمبر، منهيا تورط أستراليا في حرب وحشية أسفرت عن مقتل 41 جنديا خلال العمليات القتالية.

طالبان تعزز سيطرتها.. هل يدفع بايدن ثمن الانسحاب من أفغانستان؟

وكأن مآسي الحرب لا تكفي.. هل تعود أفغانستان إلى سجن طالبان المتزمت؟

سحبت الولايات المتحدة جميع قواتها القتالية من قاعدة باجرام الجوية مساء الخميس، لكن 650 جنديا أمريكيا سيبقون كحراسة للسفارة.

كان يوم انسحاب أستراليا مثل أي يوم آخر في كابول، حيث استقل آخر ستة جنود أستراليين طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية C130 للخروج.

حملوا جذوعًا كبيرة من الجيش إلى الطائرة المنتظرة، حيث ساعدهم أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني في ربط الصناديق الثقيلة بأرضية الطائرة.

بعد تحميل جميع معداتهم وتأمينها، توقفت المجموعة والتقطت صورة نهائية مع العلم الأسترالي.

كانت النظرات على وجوههم تتحدث عن القلق من خدمة بلدهم وتوقع ما ينتظرهم في وطنهم في أستراليا.

في الساعة 3.30 من مساء يوم الجمعة، انزلقت طائرة RAAF C130 على المدرج، ثم أقلعت للمرة الأخيرة من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

أفغانستان استراليا الولايات المتحدة قاعدة باجرام سلاح الجو الملكي البريطاني

ترشيحاتنا

كوبا أمريكا.. نيمار ينهار بالبكاء ويحتضن ميسي بعد فوز الأرجنتين على البرازيل

الحرب انتهت رسميا.. دولة جديدة تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان

ما كنش ينفع .. شوبير يوجه رسالة لـ ميسي بعد تتويج الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2021

قبل النهائي التاريخي .. أجواء مشتعلة في بريطانيا وتوقعات بالحصول على اللقب| فيديو

بعد 28 عاما .. الأرجنتين بطلا لـ كوبا أمريكا على حساب البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

بث مباشر لمبارة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ