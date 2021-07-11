الحرب انتهت رسميا.. دولة جديدة تعلن انسحاب قواتها بالكامل من أفغانستان

انتهت اليوم الأحد، رسمياً الحرب الأطول في تاريخ أستراليا، حرب أفغانستان، بانسحاب قوات أستراليا بالكامل من أفغانستان بعد أكثر من 20 عاماً.

بدأ الانسحاب في 18 يونيو، قبل أشهر من الموعد النهائي المعلن في 11 سبتمبر، منهيا تورط أستراليا في حرب وحشية أسفرت عن مقتل 41 جنديا خلال العمليات القتالية.

سحبت الولايات المتحدة جميع قواتها القتالية من قاعدة باجرام الجوية مساء الخميس، لكن 650 جنديا أمريكيا سيبقون كحراسة للسفارة.

كان يوم انسحاب أستراليا مثل أي يوم آخر في كابول، حيث استقل آخر ستة جنود أستراليين طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية C130 للخروج.

حملوا جذوعًا كبيرة من الجيش إلى الطائرة المنتظرة، حيث ساعدهم أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني في ربط الصناديق الثقيلة بأرضية الطائرة.

بعد تحميل جميع معداتهم وتأمينها، توقفت المجموعة والتقطت صورة نهائية مع العلم الأسترالي.

كانت النظرات على وجوههم تتحدث عن القلق من خدمة بلدهم وتوقع ما ينتظرهم في وطنهم في أستراليا.

في الساعة 3.30 من مساء يوم الجمعة، انزلقت طائرة RAAF C130 على المدرج، ثم أقلعت للمرة الأخيرة من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.