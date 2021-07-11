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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قيمتك بأخلاقك.. حسين الجسمى يوجه رسالة لـ جمهوره

صدى البلد

وجه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، رسالة لـ جمهوره، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وعلق حسين الجسمى قائلا: “قيمتك بأخلاقك ”.

 

وحققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمي، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

كلمات الأغنية:

تقول كلمات الأغنية: “أنا اللي فوق .. وقلبك ما يبي يصعَد .. وماني قادر انزل لك .. ولا اوصل لك .. أنا اللي فوق .. نصيحه خلّنا نبعِد .. نعم احسن لي واحسن لك .. حبيبي روق .. ترى شمسك بليّا شروق .. أنا اللي فوق”.

 

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

انستجرام حسين الجسمي اخبار الفن الامارات يوتيوب

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