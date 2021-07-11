عاشت قبل 37 مليون سنة.. اكتشاف خيول بأرجل قصيرة وثلاثة أصابع

عثر الباحثون في إسبانيا على أحافير لـ نوعين من الخيول الغريبة ذات أرجل قصيرة تحمل في كل منهم 3 أصابع فقط، كانت تعيش في مناطق شبه استوائية قبل 37 مليون سنة.

ترجع بقايا الأحافير التي اكتشفها الباحثون في إسبانيا إلى أسلاف الخيول التي كانت تعيش في درجات الحرارة شبه الاستوائية في ما يعرف الآن ببلد الباسك.

هذه الحيوانات هي paleotheres أقارب الخيول التي كانت تهرول حول الأرض قبل 37 مليون سنة، عندما كانت أوروبا أرخبيلًا وكان المناخ أكثر دفئًا.

يرجع هذا للعصر الأيوسيني وهي الفترة الزمنية التي تلت العصر الطباشيري، حيث تنوعت الثدييات أكثر دون تهديد الديناصورات التي تلوح فوق رؤوسهم.

ونتج عن هذا التنوع بداية ظهور خيول الـ paleotheres، وهي مجموعة من ذوات الحوافر الفردية.

سلالة هذا المخلوق تضم اليوم الحمير الوحشية، وحيد القرن، الحمير والخيول، وكان له مجموعة مختلفة تمامًا من الشخصيات خلال العصر الأيوسيني.

تقول «أينارا باديولا» عالمة الحفريات في جامعة ديل بايس فاسكو وأحد مؤلفي الدراسة: "تخيل حيوانات تشبه الخيول ذات ثلاثة أصابع، بحجم الثعلب، بجسد قوي، تشبه الحمار وتعيش في منطقة شبه استوائية".