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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على شهادة اميرالد المقدمة من البنك العربي الأفريقي

صدى البلد

توفر شهادات ادخار اميرالد بالجنيه المصري من البنك العربى الأفريقى الدولى مجموعة متميزة ومتكاملة من شهادات الإيداع، وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب احتياجاتك الادخارية. 

 

ومن أهم ما يميز هذه البطاقة:

عائد تنافسي معفى من الضرائب 

متوافرة في 3 انواع (ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير) بالاضافة الى انها الاكثر تنوعا في مددها والاكثر تعددا في دورية صرف العائد.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من شهادات اميرالد التي توفر لك مدد للشهادة تبدأ من 3 سنوات وحتى 10

حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية

تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه 

تمتع بمميزات حزمة برامج تمويل فاليو بلس المضمونة، التي تحقق لك الاستثمار الامن لمدخراتك ويلبى احتياجاتك معا ...استمتع وادخر

يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها 

يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها

يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري

الشهادات متوفرة للعملاء من الأفراد بما فيهم القصّر

يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك

 

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