محمود الونش يهنئ محمد النني بعيد ميلاده الـ ٢٩.. شاهد

هنأ محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك صديقة محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعيد ميلاده الـ ٢٩



ونشر الونش عبر استوري انستجرام صورة له مع النني وعلق قائلا "كل سنه وانت طيب يا حبيبي ".





ووجه نادي أرسنال الإنجليزي رسالة تهنئة لـ محمد النني نجم الفريق والمنتخب بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 اليوم الاحد

ونشر الحساب الرسمي لـ ارسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ النني وعلقت :" عيد ميلاد سعيد يا نني ، كما نشرت فيديو لـ أهداف محمد النني مع الفريق وافضل لقطاته وعلقت : “ يمكنك ضرب المنافسين ”

وتواجد محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي في مصر قبل ان يذهب الي لبنان لقضاء عطلته السنوية بعد نهاية الموسم في إنجلترا.