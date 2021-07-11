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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يهدي "براجع نفسي" لـ شيرين عبد الوهاب

أحمد سعد
أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره فيديو جديد له من داخل سيارته، وظهر وهو يغني أغنية “براجع نفسي” للفنانة شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة.

 

ونشر أحمد سعد، فيديو وهو يغني أغنية “براجع نفسي”، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق على الفيديو قائلًا: “براجع نفسي.. أغنية شيرين عبد الوهاب إهداء مني”.

 

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا منذ قليل تحذر فيه من استغلال اسمها للدعايا لإحدى المبادرات عن طريق الإعلان عن حفل غنائي لها.

 

وعبر حسابها على موثع التدوينات القصيرة " تويتر"، نشرت شيرين عبد الوهاب نص البيان مصحوبا بالدعوى للحفل الوهمي وجاء فيه "بيان هام..لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الذي يستغل اسمها و اسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

هدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب -والد حسام- علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه للزواج سرا على «شيرين».

 

ونرصد فى السطور الكاملة القصة الكاملة لـ شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب:

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب

كان قد انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال .

 

 

 

كما اعترف  بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار. 

 

 

 

والد حسام حبيب ينفي

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

 

 

 

أول رد من شيرين عبد الوهاب على أزمتها 

علقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها  حسام حبيب، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي على " تويتر ".

 

 

 

وقالت شيرين عبد الوهاب :" عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".

 

 

 

تابعت:"  حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ".

 

 

 

أضافت:" فهو لا يستحق من الجميع  كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة ، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

 

 

 

اختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي ".

https://www.instagram.com/tv/CRMU6fei12r/?utm_medium=copy_link

أحمد سعد أغنية “براجع نفسي تويتر تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب شيرين عبد الوهاب

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