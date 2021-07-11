5.84 مليار دولار.. قناة السويس تسجل أعلى عائد سنوي في تاريخها |فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت طفرة كبير خلال هذا العام رغم التحديات الكبيرة وحققت أعلى إيراد سنوي بقيمة 5.840 مليار دولار مقابل 5.710 مليار دولار في العام الماضي أى بزيادة 2% فقط بسبب السياسات السوقية والتأثير السلبي لجائحة الكورونا، لافتاً إلى أنه تم جذب 519 سفينة جديدة لم تكن تتعامل مع القناة دفعت 520 مليون دولار .

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إنه كان هناك زيادة فى نقل غاز الميثان 24 %، كما أن حملات السيارات كانت متوقفة وعادت مرة أخري، معقباً أن السياسية التسويقية بفتح المصانع والشركات فى ينايرالماضى شجعت كل الصناعات التى توقفت للعمل مرة أخري.

وأوضح أسامة ربيع، أن قناة السويس مازالت جاذبة لكل الخطوط البحرية وأكثر الطرق آمناً وأقصر الطرق وأقل نسبة فى استهلاك البترول وبالتالى نسبة الكربون أقل عن الطرق الأخري، منوهاً أن أزمة إيفرجيفن كان لها تأثير إيجابي على الإقتصاد العالمي.

وأضاف أسامة ربيع، أنه يتم الآن تطوير 40 كيلو بالمجري الملاحي للقناة جنوب السويس والبحيرات المرة الصغرى لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وتوسيع المجري الملاحي 40 متر جهة الشرق ومازال هناك تطوير فى القناة.