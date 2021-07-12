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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات .. اليوم

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية، صرف الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر الجارى بدءًا من غد الإثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، تقديم مواعيد صرف المرتبات، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالى الجديد.


تقسيم الوزارات والهيئات على خمسة أيام

أوضحت وزارة المالية، أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
 

وكشفت وزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة «الجائحة».


تابعت وزارة المالية :تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة غدا الاثنين الموافق 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26، 27 يوليو 2021.


أضافت وزارة المالية ، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 22 و23 أغسطس، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 26، و27 سبتمبر.

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