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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب البوكيه .. عروس تواجه أزمة في ليلة زفافها

عروس في أزمة في
عروس في أزمة في ليلة زفافها

تنتظر صديقات العروس عادة حفل زفاف صديقتهم ليصلن جميعهن إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إلتقاط باقة الزهور التي يطلق عليها “بوكيه الورد” الخاص بالعروس، من باب التفاؤل بأن من تقع في يدها باقة الزهور بعد العروس تكون هي العروس القادمة. 

 

ووفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فأن عروس بالغة من العمر 22 عاما، تسببت في شجار بين صديقاتها بسبب إعطائها باقة الزهور لإحداهن بدلا من قذفها في الهواء بشكل عشوائي دون أن تعلم من ورائها من الفيتات . 

 

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وشعرت الشابة العشرينية أنها وقعت في ازمة ومأزق كبير حينما أعطت إحدى صديقتها باقة الزهور الخاصة بها، و كانت تطمح فتاة آخرى أن تلتقط الورد من العروس.

 

ولم تتخيل الشابة أن صديقتها التي كانت تطمح في التقاط الزهور غضبت من ذلك الموقف للحد الذي دفعها لإرسال رسالة توبيخ للعروس في ليلة زفافها تشكو فيها مما قامت به في الحفل.

 

وذكرت العروس أنها ظنت في البداية أن صديقتها تمزح معها بسبب ذلك الموقف، إلا أنها قامت بحظرها من وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها و قطعت الإتصال بها في أول أيام زواجها كعقاب لها.

صديقات العروس عروس حفل زفاف باقة الزهور بوكيه الورد

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