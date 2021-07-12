الصحة: نحاول الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من تصنيع اللقاحات

قالت نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن مصر تسعى منذ بداية الجائحة لتسبق العالم فيما يخص فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، مشددة على أن الأمل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفر اللقاحات الأمن والفعالة.



وأضافت "نهى عاصم" خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى الفاضائية، أن مصر ومنذ الوهلة الأولى وهي تطرق كافة الابواب من أجل الحصول على اللقاحات، مسترسلة:" مصر لم تترك لقاح إلا و طرقت أبوابه للحصول عليه.



وأوضحت مستشار وزارة الصحة للأبحاث: أن مصر ستشهد تغطية مكثفة من حيث لقاحات كورونا بداية من شهر أغسطس القادم، مضيفة:مصر صنعت بالفعل اللقاح الصيني وجاري الإتفاق على تصنيع اللقاح الروسي.



وأشارت غلى أن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالاطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات .



وكشفت عن أن مصر تتواصل مع العالم من أجل الحصول على لقاح فايزر و جونسون آند جونسون.



وفي سياق آخر تونس .. فرض حجر صحي شامل بولاية تطاوين بسبب إصابات كورونا



أعلنت السلطات في ولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد، فرض الحجر الصحي الشامل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب شبكة "شمس إف إم" التونسية، قرر والي تطاوين، فرض الحجر الشامل، على جميع مناطق الولاية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى 31 يوليو الجاري.

وجاء هذا القرار، نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته الولاية مؤخرا في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن القرار، منع التنقل من وإلى الولاية، بداية من الثامنة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وغلق جميع المحلات التجارية باستثناء المطاعم والمحلات الخاصة بالسلع الغدائية.

وطالب القرار، المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالة قضاء الضرورة، ومنع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق جميع التظاهرات وارتياد دور العبادة.

وتضمن القرار أيضا استمرارية العمل بشكل محدود جدا داخل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية.

وقد أعلنت الرئاسة التونسية أن كوادرها الصحية ستتسلم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك عقب مكالمة أجراها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عصر اليوم الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين، وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية، والصحية، والاجتماعية.





