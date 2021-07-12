عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: نحاول الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من تصنيع اللقاحات

صدى البلد

قالت نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن مصر تسعى منذ بداية الجائحة لتسبق العالم فيما يخص فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، مشددة على أن الأمل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفر اللقاحات الأمن والفعالة.
 

وأضافت "نهى عاصم" خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى الفاضائية، أن مصر ومنذ الوهلة الأولى وهي تطرق كافة الابواب من أجل الحصول على اللقاحات، مسترسلة:" مصر لم تترك لقاح إلا و طرقت أبوابه للحصول عليه.
 

وأوضحت مستشار وزارة الصحة للأبحاث: أن مصر ستشهد تغطية مكثفة من حيث لقاحات كورونا بداية من شهر أغسطس القادم، مضيفة:مصر صنعت بالفعل اللقاح الصيني وجاري الإتفاق على تصنيع اللقاح الروسي.
 

وأشارت غلى أن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالاطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات .
 

وكشفت عن أن مصر تتواصل مع العالم من أجل الحصول على لقاح فايزر و جونسون آند جونسون.

وفي سياق آخر تونس .. فرض حجر صحي شامل بولاية تطاوين بسبب إصابات كورونا
 

أعلنت السلطات في ولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد، فرض الحجر الصحي الشامل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب شبكة "شمس إف إم" التونسية، قرر والي تطاوين، فرض الحجر الشامل، على جميع مناطق الولاية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى 31 يوليو الجاري.

وجاء هذا القرار، نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته الولاية مؤخرا في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن القرار، منع التنقل من وإلى الولاية، بداية من الثامنة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وغلق جميع المحلات التجارية باستثناء المطاعم والمحلات الخاصة بالسلع الغدائية.

وطالب القرار، المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالة قضاء الضرورة، ومنع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق جميع التظاهرات وارتياد دور العبادة.

وتضمن القرار أيضا استمرارية العمل بشكل محدود جدا داخل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية.

وقد أعلنت الرئاسة التونسية أن كوادرها الصحية ستتسلم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك عقب مكالمة أجراها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عصر اليوم الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين، وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية، والصحية، والاجتماعية.


 

الصحة نهى عاصم كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا

ترشيحاتنا

فولاذ : مصر دولة إقليمية عظمى بات الجميع يعمل لها ألف حساب

جردها من ملابسها.. سائق يمزق جسد زوجته حتى الموت في الجيزة

علم بـ الخبر في الطائرة .. تعرف على رد فعل رامي صبري فور علمه بوفاة شقيقه" خاص"

3 كلمات تقال في العشر من ذي الحجة .. تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

إيطاليا بطلا لـ يورو 2020 .. الحزن يصيب بيكهام وتوم كروز لهزيمة إنجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

الخارجية الأمريكية: هذا الحل هو الأنسب لـ أزمة سد النهضة.. فيديو

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ