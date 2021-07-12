توفير 24 عيادة على مستوي الجمهورية.. تحذيرات مهمة لمرضى ضمور العضلات..فيديو

قالت ناجية علي فهمي،مديرة وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن وزارة الصحة تعمل الآن علي كيفية الكشف المبكر للأطفال لأن كل ما كان العلاج مبكرا تكون نتيجة الشفاء ايجابيه، لافتة انه سيتم عمل ٢٤ عيادة علي مستوى الجمهورية لتشخيص أمراض ضمور العضلات.

تابعت مدير وحدة أمراض العضلات، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي فضائية CBC ،أنه سيكون هناك تعاون كامل بين جامعة عين شمس ووزارة الصحة وسيتم تسجيل المرضي وحرصهم والتحليل الجيني لهم مجانا ، معقبة أنها الحملة تستهدف أطفال أصحاب ضمور العضلات الشوكي من صفار السن ثم سيتم تحديد أنواع الضمور.

أضافت مديرة وحدة أمراض العضلات، أنه كان هناك تأخير فى تشخيص الحالات وعدم قدرة الأهالي من معرفة الطبيب المختص وكان ذلك نتيجته مضاعفات سلبية ، موضحة أن الأهالي كان بيضطروا لعمل التحاليل الجينية علي نفقتهم الخاصة.

أوضحت ناجية علي فهمي، أن المبادرة تعمل علي علاج الأطفال وتشخيصهم سريعا حتى يتمكنوا من العلاج بسهولة ويمارسوا حياتهم الطبيعية .

