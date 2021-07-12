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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإسكندرية

حجز الشواطئ بالتطبيق الإلكتروني.. محافظ الإسكندرية:811 مليون جنيه لتطوير العشوائيات.. فيديو

صدى البلد

قال اللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية ، إنه تم اتخاذ كافة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحي المبارك أكثر من أي عام مضي وتم تخصيص شاطئين متلاصقين بطول 230 مترا  للناس البسطاء مجانا، لافتا أن دخول الشاطئ بالبطاقة فقط ومتوفر به كل أساسيات الشواطئ.

تابع محافظ الإسكندرية، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "من مصر "المذاع علي فضائية cbc ، أنه تم تخصيص ٧ شواطئ رسوم دخول الفرد بها ٥ جنيهات فقط ولا يوجد به باعة جائلين واكراميات ومجهز بكل وسائل الترفيه،  معقبا أن هناك تطبيق لكل مواطنين مصر لحجز الشواطئ ومعرفة وقت الدخول وميعاده.

أضاف محافظ الإسكندرية، أن  كل شاطئ له طاقة استعابيه وعدد محدد للمواطنين وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين،  مضيفا أن سيتم ترتيب المواعيد بخروج أسرة ودخول أسرة اخري.

وأكد ، أن البنية التحتية بالمحافظة كانت متهالكة في السنوات الماضية ،وتم البدء في تطوير الأماكن العشوائية التي تم اختيارها بعناية قبل عام،  منوها إلي أنه تم تحديد 811 مليون جنية لتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة.

أوضح الشريف ،أن منطقة نادي الصيد لن يصلح لها أى تطوير بسبب تهالك المباني ومشروع محور المحمودية عمل علي تطوير نصف محافظة الإسكندرية وهناك مشروع ضخم يضم يسمي محور التعمير سيبدأ من محافظة الإسكندرية من منطقة كارفور وسيضم ١٦ حارة وتم البدء به بالفعل.

عيد الأضحى الشواطئ المواطنين أخبارا التوك شو الاسكندرية

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