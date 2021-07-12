طريقة الفتة اليمنية بالقشطة بوصفة سهلة وسريعة

طريقة الفتة اليمنية بالقشطة هى واحدة من أنواع الفتحة العديدة في اليمن وهو طعام إفطار جيد للأطفال يمكنك بسهولة استخدام أي خبز موجود في المنزل وهى وجبة سريعة وسهلة للغاية إلى جانب فائدتها الصحية فهى مكونة من القشطة والسمن والعسل وغيرها من المكونات المفيدة صحيا إليك طريقة الفتة اليمنية بالقشطة بالمقادير والخطوات

الفتة اليمنية

وقت التحضير ..

20 دقيقة فى الفرن

تكفى

4 أفراد

1-الفتة اليمنية بالقشطة بالمقادير

بمقادير متوفرة من مطبخك يمكنك إعداد الفتة اليمنية بالقشطة وهى من أكثر أنواع الفتة المحببة للأطفال

3 شرائح من خبز معد للفتة

3/4 كوب زبادي

3/4 كوب حليب

1/4 ملعقة صغيرة حبة البركة

1 ملعقة كبيرة سمن

ملح وزبدة حسب الرغبة

1 كوب دقيق

ربع كوب ماء

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة من العسل

2-الفتة اليمنية بالقشطة بالخطوات



1. لصنع خبز الفتة ، اخلط الدقيق والماء والملح معًا حتى يصبح قوامه سمكًا قليلاً. إذا كان لديك كتل ، يمكنك تمريرها من خلال مصفاة لإزالتها.

2. تسخن صينية الخبز على نار متوسطة لمدة عشر دقائق ووتدهن بالزيت ثم يصب الخليط على صينية الخبز مثل الكريب وطهيه حتى يتماسك ثم يتم قلبه وطبخه على الجانب الآخر.

3. يتم بإزالة الخبز وتركه ليبرد لمدة دقيقة ثم يقسم إلى قطع صغيرة باليد أو بسكين أو يتم تفتيته ، فمن هنا جاء اسم الفتة في هذه الأطباق.

4. يتم إعداد الفتة بطريقتين سواء دافئة أو باردة

الفتة اليمنية

5 - الطريقة الأولى فى صينية فرن يتم إضافة الخبز ويتم إضافة القليل من المكسرات ويتم وضع السمن والقشطة على الوجه وإدخالها للفرن وبعد 10 دقائق يتم إخراجه ورش الصينية بحبة البركة والمكسرات وتقدم .

6-الطريقة الثانية بدون فرن يتم وضع وعاء على النار وبه القليل من الخبز ومن ثم إضافة الحليب والسمن لدقائق ثم يتم رفعها على النار وتركها لتبرد وإضافة القليل من القشطة إلى الوجه وإدخالها لدقيقتين إلى الميكروويف تحت الشواية ليحمر الوجه وإخراجها وتزينها بالمكسرات والحبوب السوداء في الأعلى.

7-تعد الفتة وجبة متكاملة يمكن تقديمها للكبار والصغار إلا أنها أكثر شعبية بين الأطفال ونوع من الحلوى المفضلة ويفضل أن يتم تحليتها بالعسل