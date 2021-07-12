عاجل
الحكم على المتهمين في قضية تصوير قاعدة بلبيس أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس للصحة يوجه نداءً عاجلا للمواطنين قبل عيد الأضحى.. والصحة: لا صحة لعدم توافر الجرعة الثانية من أي لقاح بدون أدوية حيل سريعه تخلصك من الحموضة السيسي يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.. ونواب: مصر تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي.. الدولة تحدت كل الظروف ونجحت في إدارة ملف السلع انقذونا.. أهالى عزبة دنقل فى نجع حمادى يشكون انقطاع المياه لعدة أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين.. صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تلتقط صور مع الأطفال

وضعت المهندسة جيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها  على مساحة 1200م٢ بالتنسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمنطقة الجنوبية لاستكمال المظهر الحضارى للمنطقة المحيطة بعزبة النصر ورفع معاناة قاطني المنطقة.

وكانت فى السابق عبارة عن  ارض مهملة تلقى بها المخلفات وتشوه المظهر العام وشملت اعمال التطوير أعادة تجميل ورفع كفاءة الحديقة بالكامل وكان ضمن اعمال التطوير زيادة المزروعات والمساحة الخضراء وتكثيف الاشجار والزهور بالإضافة لاعمال الدهانات والانارة وإصلاح اسوارها والعناية بالمقاعد الخشبية الخاصة بها لتصبح متنزه ومتنفس لسكان المنطقة وليتمتع بها الأطفال لما لها من مظهر مبدع.

وتم دعوة مجموعة من الاطفال ليتمتعوا بالتنزه واللعب بداخل الحديقة وتم التقاط بعض الصور التذكارية لهؤلاء الأطفال مع نائب المحافظ  وبرفقتها اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة واللواء احمد جودة رئيس حى البساتين ومدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م. منى أنور بهيئة النظافة ولفيف من المديرين والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة وحى البساتين.

اعربت نائب المحافظ عن مدى سعادتها لما لمسته من فرحة وبهجة بوجوه الاطفال الملتفين حولها وتسابقهم على اللعب والتنزه داخل الحديقة معبرين عن ذلك من خلال حديثهم معها.

واكدت على أهمية تغيير واجهة المنطقة الجنوبيّة إلى الأفضل ، مشيرة الى ان العمل يجرى  ليل نهار والجميع   كخلية نحل تتسارع فى الانجاز بخطة عمل ممنهجة ومحكمة.

وأوضحت أن المنطقة الجنوبية تسابق الزمن وتخطوا بخطوات متلاحقة لتحقيق إنجازاتها التى تعود على المواطن من تحسين جودة الخدمات واضفاء طابع ولمسة حضارية.

213579596_1870452999800695_4466583110743388464_n
213579596_1870452999800695_4466583110743388464_n
213670912_1870452956467366_9203908815101702977_n
213670912_1870452956467366_9203908815101702977_n
215503196_1870453296467332_6878051313758711644_n
215503196_1870453296467332_6878051313758711644_n
215655283_1870453113134017_3775847648768381906_n
215655283_1870453113134017_3775847648768381906_n
215655283_1870453163134012_1430004297089550931_n
215655283_1870453163134012_1430004297089550931_n
215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n (1)
215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n (1)
215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n
215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n
215804007_1870452773134051_2367504093006655356_n
215804007_1870452773134051_2367504093006655356_n
216001628_1870452639800731_8478632325676985244_n
216001628_1870452639800731_8478632325676985244_n
216080620_1870452716467390_8715997860650075459_n
216080620_1870452716467390_8715997860650075459_n
216235853_1870452536467408_390706825452416448_n
216235853_1870452536467408_390706825452416448_n
216307203_1870452489800746_7517277544864266422_n
216307203_1870452489800746_7517277544864266422_n
216339462_1870452833134045_3961528312805090399_n
216339462_1870452833134045_3961528312805090399_n
216564563_1870452896467372_3739284534300439121_n
216564563_1870452896467372_3739284534300439121_n
216758842_1870453229800672_7245275456834008006_n
216758842_1870453229800672_7245275456834008006_n
216887366_1870453049800690_8190649955078529727_n
216887366_1870453049800690_8190649955078529727_n
القاهرة حديقة النصر عزبة النصر البساتين هيئة النظافة

ترشيحاتنا

أهداف قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا.. سيجنال يهز عرش واتساب بخصائص جديدة للرسائل الصوتية.. وشركة Asus تستعد لإطلاق أجهزة للطلاب بأسعار مناسبة

فضل العشر من ذي الحجة.. احذر خسارته لـ10 أسباب

أخبار الفن.. وفاة شقيق الفنان رامي صبري.. كيف تنبأ مظهر أبو النجا بوفاته؟

أخبار الرياضة ..10 ارقام من نهائي يورو 2020 .. أحمد سليمان: الدوري زمالكاوي بنسبة 70%.. كواليس حوار كارتيرون ..موقف حضور الجماهير لنهائي أفريقيا

393 ألف طالب بالثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ