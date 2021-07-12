نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين.. صور

وضعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها على مساحة 1200م٢ بالتنسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمنطقة الجنوبية لاستكمال المظهر الحضارى للمنطقة المحيطة بعزبة النصر ورفع معاناة قاطني المنطقة.
وكانت فى السابق عبارة عن ارض مهملة تلقى بها المخلفات وتشوه المظهر العام وشملت اعمال التطوير أعادة تجميل ورفع كفاءة الحديقة بالكامل وكان ضمن اعمال التطوير زيادة المزروعات والمساحة الخضراء وتكثيف الاشجار والزهور بالإضافة لاعمال الدهانات والانارة وإصلاح اسوارها والعناية بالمقاعد الخشبية الخاصة بها لتصبح متنزه ومتنفس لسكان المنطقة وليتمتع بها الأطفال لما لها من مظهر مبدع.
وتم دعوة مجموعة من الاطفال ليتمتعوا بالتنزه واللعب بداخل الحديقة وتم التقاط بعض الصور التذكارية لهؤلاء الأطفال مع نائب المحافظ وبرفقتها اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة واللواء احمد جودة رئيس حى البساتين ومدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م. منى أنور بهيئة النظافة ولفيف من المديرين والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة وحى البساتين.
اعربت نائب المحافظ عن مدى سعادتها لما لمسته من فرحة وبهجة بوجوه الاطفال الملتفين حولها وتسابقهم على اللعب والتنزه داخل الحديقة معبرين عن ذلك من خلال حديثهم معها.
واكدت على أهمية تغيير واجهة المنطقة الجنوبيّة إلى الأفضل ، مشيرة الى ان العمل يجرى ليل نهار والجميع كخلية نحل تتسارع فى الانجاز بخطة عمل ممنهجة ومحكمة.
وأوضحت أن المنطقة الجنوبية تسابق الزمن وتخطوا بخطوات متلاحقة لتحقيق إنجازاتها التى تعود على المواطن من تحسين جودة الخدمات واضفاء طابع ولمسة حضارية.