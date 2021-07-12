نائب محافظ القاهرة تضع اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين.. صور

وضعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللمسات النهائية لحديقة النصر بالبساتين والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها على مساحة 1200م٢ بالتنسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمنطقة الجنوبية لاستكمال المظهر الحضارى للمنطقة المحيطة بعزبة النصر ورفع معاناة قاطني المنطقة.

وكانت فى السابق عبارة عن ارض مهملة تلقى بها المخلفات وتشوه المظهر العام وشملت اعمال التطوير أعادة تجميل ورفع كفاءة الحديقة بالكامل وكان ضمن اعمال التطوير زيادة المزروعات والمساحة الخضراء وتكثيف الاشجار والزهور بالإضافة لاعمال الدهانات والانارة وإصلاح اسوارها والعناية بالمقاعد الخشبية الخاصة بها لتصبح متنزه ومتنفس لسكان المنطقة وليتمتع بها الأطفال لما لها من مظهر مبدع.

وتم دعوة مجموعة من الاطفال ليتمتعوا بالتنزه واللعب بداخل الحديقة وتم التقاط بعض الصور التذكارية لهؤلاء الأطفال مع نائب المحافظ وبرفقتها اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة واللواء احمد جودة رئيس حى البساتين ومدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م. منى أنور بهيئة النظافة ولفيف من المديرين والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة وحى البساتين.

اعربت نائب المحافظ عن مدى سعادتها لما لمسته من فرحة وبهجة بوجوه الاطفال الملتفين حولها وتسابقهم على اللعب والتنزه داخل الحديقة معبرين عن ذلك من خلال حديثهم معها.

واكدت على أهمية تغيير واجهة المنطقة الجنوبيّة إلى الأفضل ، مشيرة الى ان العمل يجرى ليل نهار والجميع كخلية نحل تتسارع فى الانجاز بخطة عمل ممنهجة ومحكمة.

وأوضحت أن المنطقة الجنوبية تسابق الزمن وتخطوا بخطوات متلاحقة لتحقيق إنجازاتها التى تعود على المواطن من تحسين جودة الخدمات واضفاء طابع ولمسة حضارية.

213579596_1870452999800695_4466583110743388464_n

213670912_1870452956467366_9203908815101702977_n

215503196_1870453296467332_6878051313758711644_n

215655283_1870453113134017_3775847648768381906_n

215655283_1870453163134012_1430004297089550931_n

215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n (1)

215700714_1870452419800753_5017245573077187639_n

215804007_1870452773134051_2367504093006655356_n

216001628_1870452639800731_8478632325676985244_n

216080620_1870452716467390_8715997860650075459_n

216235853_1870452536467408_390706825452416448_n

216307203_1870452489800746_7517277544864266422_n

216339462_1870452833134045_3961528312805090399_n

216564563_1870452896467372_3739284534300439121_n

216758842_1870453229800672_7245275456834008006_n