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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي لليد يقرر زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

منتخب اليد
منتخب اليد

قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى زيادة عدد قائمة كل منتخب في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى 17 لاعبا بدلًا من 16 لاعبا.

 

وأوضح الاتحاد الدولى لكرة اليد فى بيانه أن القائمة الرئيسية لكل منتخب فى دورة طوكيو تضم 15 لاعبا بالاضافة الى لاعبين احتياطيين على أن يتم خلال كل مباراة 14 لاعبا بالاضافة إلى 5 أفراد ضمن كل جهاز فنى بحيث يتم تسجيل مدرب ومدرب مساعد ومدرب حراس مرمى وإداري وطبيب لكل منتخب.

 

جاء القرار من أجل زيادة عدد اللاعبين تحسبا لاى ظروف خاصة فى ظل الاجواء التى تقام فيها منافسات دورة طوكيو وخوفا من اصابة أى لاعب بفيروس كورونا وتوفير البديل الجاهز فى الحال .

 

تعود اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، عقب خوض 3 معسكرات خارجية لعب فيها منتخبنا الوطني 5 مباريات ودية مع مدارس مختلفة استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إنطلاقها 23 يوليو الجاري.

 

وخاض "الفراعنة" خلال الـ3 معسكرات الأوروبية عدد من المدارس حيث فاز منتخبنا على كرواتيا بنتيجة 31 - 28، قبل أن يخسر بصعوبة من إسبانيا بنتيجة 30 - 29، ثم تلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 31 - 30 مع اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يفوز على البرازيل بنتيجة 32 - 25، وكان ختام اللقاءات أمام منتخب الماكينات الألمانية وخسر منتخبنا بنتيجة 29 - 27.

 

ومن المقرر، أن يحصل لاعبي منتخبنا على راحة الثلاثاء قبل أن يعودوا للتدريبات من جديد قبل السفر مع البعثة الرسمية يوم 17 يوليو الجاري.

قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد

واختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد 20 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

 

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا. 

 

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح. 

 

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع. 

 

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري. الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.

 

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

وكانت قرعة الأولمبياد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

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